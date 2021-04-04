وزيرة الرياضة الفرنسية تلمح إلى تأجيل بطولة "رولان غاروس"

قالت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراسينيانو، إنه من المحتمل تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" للعام الثاني على التوالي، في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية في تصريحات إذاعية، أمس السبت: "هناك محادثات جارية بيننا وبينهم (الاتحاد الفرنسي للتنس الذي ينظم البطولة)، لبحث مدى إمكانية تغيير موعد البطولة ليتزامن مع العودة المحتملة لكافة الأنشطة الرياضية والأحداث الكبرى".

وأضافت: "اليوم ورغم استمرار أكبر المنافسات الرياضية فإننا نحاول الحد من مخاطر انتشار الفيروس خلال التجمعات وفي رياضات المحترفين".

وبدأت فرنسا تطبيق إجراءات إغلاق عام، أمس السبت، بهدف احتواء انتشار العدوى بالفيروس، رغم استمرار معظم المنافسات الرياضية الكبيرة.

وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في العام الماضي لمدة أربعة أشهر وأقيمت بحضور جماهيري محدود.

ومن المقرر أن تنطلق نسخة العام الحالي من "رولان غاروس"، ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم، في 24 مايو المقبل.

وكان المدير العام للاتحاد الفرنسي للتنس، قال مؤخرا إنه لا يتصور إلغاء بطولة فرنسا للتنس لهذا الموسم.

المصدر: رويترز