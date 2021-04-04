شاهد.. نوير "رجل الطوارئ" يربط الشباك الممزقة بمنشفه!

تأخر انطلاق مباراة لايبزيغ ضد ضيفه بايرن ميونخ، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني، لبعض الوقت بسب اكتشاف حكم الراية وجود تمزق في شباك المرمى، أثناء معاينته لها.

وحاول حارس مرمى بايرن ميونخ العملاق مانويل نوير، الذي كتب له الذود عن هذا المرمى في الشوط الأول، تدارك الموقف كي لا تتأخر المباراة، فقام بربط الشباك بمنشفه.

Мануэль «мастер на все руки» Нойер починил сетку с помощью полотенца 😄



Но судья работу не принял – переделывали сотрудники стадиона. pic.twitter.com/uie8pBITNl — Матч ТВ (@MatchTV) April 3, 2021

وأثبت نوير أنه متعدد الاختصاصات، فإضافة إلى القيام بمهامه الأساسية والذود عن مرماه ببراعة خلال المباريات ومساعدة المدافعين خارج منطقته، فإنه اجتهد لإيجاد حل لهذا الإشكال الطارئ.

وبعد أن انتهى حامي عرين الفريق البافاري من ربط الشباك بمنشفه بإحكام، توجه إلى الحكم ليبلغه بحل المشكلة، فابتسم الأخير في وجهه، وأوضح له بضرورة حل هذا المشكلة وفقا لما تنص عليه القوانين في هذا المجال، قبل أن يتدخل أحد عمال ملعب "ريد بول أرينا" لربط الشباك الممزقة، وتنطلق المباراة بعدها مباشرة، وذلك عقب تأخرها عن موعدها لنحو 3 دقائق فقط.

وحافظ مانويل نوير (35 عاما) على نظافة شباكه، ليساهم في فوز فريقه بهدف وحيد سجله زميله ليون غوريتسكا في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

وعزز بايرن ميونخ صدارته لقائمة "البوندسليغا" برصيد 64 نقطة، مبتعدا بفارق 7 نقاط عن وصيفه لايبزيغ بالذات.

المصدر: وكالات