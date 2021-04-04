رقم قياسي عالمي في سباق نصف الماراثون للكينية تشيبنغيتيتش

حطمت العداءة الكينية، روث تشيبنغيتيتش، اليوم الأحد، الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون للسيدات، بتسجيلها ساعة وأربع دقائق وثانيتين، في إسطنبول.

وأحرزت تشيبنغيتيتش (26 عاما)، المركز الأول، بعدما تقدمت على الإثيوبية ياليمزيرف ييهيويالاو (1:4:40 ساعة)، التي حلت في المركز الثاني، والكينية الأخرى هيلين أوبيرى (1:4:51 ساعة)، التي اكتفت بالمركز الثالث.

وحسنت تشيبنغيتيتش، بطلة العالم في سباق الماراثون في الدوحة عام 2019، الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون (21.0975 كلم)، بنحو نصف ثانية، ماحية الرقم السابق وهو ساعة وأربع دقائق و31 ثانية، والذي كان بحوزة الإثيوبية أبابيل ييشانيه منذ فبراير 2020 في الإمارات العربية المتحدة.

وهذه هي المرة الثالثة التي تحرز فيها تشيبنغيتيتش المركز الأول في نصف ماراثون إسطنبول الدولي، بعد عامي 2017، و2019.

وهي المرة الأولى أيضا، التي تنهي فيها ثلاث عداءات سباق نصف الماراتون تحت 65 دقيقة.

المصدر: وكالات