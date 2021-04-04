شاهد.. حارس ريال مدريد كاد يتسبب في استقبال شباكه لـ"هدف كوميدي"

كاد حارس ريال مدريد، تيبو كورتوا، أن يتسبب في استقبال شباكه "هدفا كوميديا"، خلال المباراة التي جمعت الفريق الملكي بضيفه إيبار، أمس السبت، لحساب المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني.

وحينما كانت النتيجة تشير لتقدم الريال بهدف دون رد، أعاد أحد مدافعي "الميرينغي" الكرة إلى حارس مرماه لامتصاص ضغط لاعبي إيبار الذين كانوا يضغطون على مرمى الفريق الملكي لاقتناص هدف التعادل، لكن كورتوا لم يحسن التعامل مع الكرة في ظل الأرضية المبللة والعاصفة القوية، التي زادت من سرعة الكرة لتتجاوز الحارس.

العملاق تيبو كورتوا 😍

pic.twitter.com/hJBMhfQNdN — قولاتكو مدريد ⓭ (@Sports_Madrid) April 3, 2021

ولحسن حظه، فقد نجح كورتوا في إنقاذ الموقف في آخر لحظة قبل تجاوز الكرة خط المرمى، حيث تزحلق ليمنعها من دخولها المرمى ولتذهب إلى خارج الملعب.

وانتهت المباراة بفوز الريال بهدفين دون رد.

المصدر: مواقع التواصل