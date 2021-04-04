رونالدو ولوكاكو يواصلان الصراع على جائزة هداف الدوري الإيطالي

تواصلت المنافسة بين نجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومهاجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو، على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدفا في المباراة التي تعثر فيها يوفنتوس بالتعادل 2-2 مع جاره تورينو، أمس السبت، ليرفع "الدون" عدد أهدافه إلى 24 ، في صدارة هدافي "الكالتشيو"، في حين سجل لوكاكو، هداف الفوز لإنتر على بولونيا (1-0)، ليصل إلى هدفه رقم 20، ويواصل مطاردة النجم البرتغالي.

وفيما يلي ترتيب هدافي "الكالتشيو":

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) : 24 هدفا.

2- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) : 20 هدفا.

3- لويس مورييل (أتالانتا) : 18 هدفا.

4- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) : 15 هدفا.

4- سيمون نوانكو (كروتوني) : 15 هدفا.

5- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) : 14 هدفا.

المصدر: RT