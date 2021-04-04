وزارة التعليم المصرية توضح حقيقة فصل محمد صلاح من المعهد العالي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، أمس الخميس، بيانا بشأن حقيقة ما تردد حول فصل نجم ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، من المعهد المقيد فيه خلال الفترة الحالية.

وقالت وزارة التعليم المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "تنفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد من شائعات تتحدث عن فصل اللاعب الدولي محمد صلاح من المعهد العالي للدراسات المتطورة، وتؤكد الوزارة أن اللاعب مقيد بالمعهد، والفرصة متاحة أمامه لاستكمال دراسته".

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت في وقت سابق إلى أن وزارة التعليم العالي المصرية قررت فصل صلاح من المعهد الدراسي، الذي التحق به قبل رحيله إلى أوروبا لخوض تجربة الاحتراف في صفوف بازل السويسري، عام 2012.

المصدر: وزارة التعليم العالي المصرية