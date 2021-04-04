إنتر ميلان يهزم بولونيا ويبتعد في صدارة الدوري الإيطالي (فيديو)

تغلب نادي إنتر ميلان على مضيفه بولونيا، بهدف دون رد، أمس السبت، في الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليبتعد "النيراتزوري" في الصدارة.

وأحرز المهاجم الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 31.

الدوري الايطالي : بولونيا 0 × 1 انتر ميلان | هدف لوكاكو



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pic.twitter.com/bxA9dKCszv — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 3, 2021

وهذا الهدف هو رقم 20 للمهاجم البلجيكي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وأصبح بذلك اللاعب السابع في تاريخ إنتر، الممتد على مدار 113 عاما، الذي يحرز 20 هدفا على الأقل في موسمين متتاليين، حيث سبق أن أحرز 23 هدفا في الموسم الماضي.

وبهذا الفوز، عزز إنتر صدارته للدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، متقدما بثماني نقاط على ميلان، ثاني الترتيب، ويستطيع تعزيز تقدمه بفارق 11 نقطة لو انتصر على ساسولو في مباراة مؤجلة، ستقام الأربعاء المقبل.

في المقابل، بقي بولونيا في المركز الـ11، بـ34 نقطة.

المصدر: RT