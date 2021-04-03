ريال سوسييداد بطلا لكأس إسبانيا لأول مرة منذ 34 عاما (فيديو)

توج فريق ريال سوسييداد بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للموسم (2019-2010)، إثر فوزه على أتلتيك بيلباو (1-0) في المباراة النهائية "الديربي الباسكي"، التي جمعتهما يوم السبت.

ويعود الفضل الكبير في انتصار ريال سوسييداد للاعبه ميكيل أويارزابال الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" من ضربة جزاء، عند الدقيقة 63 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

ورفع ريال سوسييداد كأس ملك إسبانيا للمرة الثالثة في تاريخه، وبعد انتظار طويل، لأول مرة منذ عام 1987.

بينما توج أتلتيك بيلباو 23 مرة بلقب بطل كأس الملك، ويحتل المركز الثاني بفارق 7 ألقاب عن صاحب الرقم القياسي برشلونة.

يذكر أن أتلتيك بيلباو تأهل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا للموسم (2020-2021) أيضا، وسيواجه فيها فريق برشلونة، يوم 17 أبريل الجاري، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية كذلك.

المصدر: RT