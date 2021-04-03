ضبط شحنة كوكايين عليها العلامة التجارية لكريستيانو رونالدو (صور)

ضبطت الشرطة الأمريكية في نيويورك، طرودا تحتوي على 50 كيلوغراما من الكوكايين وعليها العلامة التجارية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "CR7".

واعتقل شخصان، بعد حملة تفتيش قامت بها الشرطة داخل شقة في نيويورك، ضبطت فيها مسدسا تم حشوه ببعض الممنوعات وأكثر من 200 ألف يورو، بالإضافة إلى 50 عبوة من الكوكايين.

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وقالت الشرطة الأمريكية في بيان:"الشقة كانت خاضعة للمراقبة من قبل أفراد مكافحة المخدرات، حيث واصل الضباط مراقبة العقار وشاهدوا أحد الذين تم التحقيق معهم بالقرب من الشقة".

وأضاف البيان: "تم الحصول على مذكرة تفتيش للشقة وجرى تنفيذها، وعثر على 50 عبوة من الكوكايين تزن كل واحدة كيلو غراما، وتحمل العلامة المميزة CR7".

وجاء في نهاية البيان: "من الأشياء التي عثر عليها في الشقة بعض الأسلحة ومواد شائعة الاستخدام في توزيع المخدرات على نطاق واسع وآلات عد النقود".

والعلامة التجارية "CR7"، وهي اختصارا لاسم كريستيانو رونالدو ورقم قميصه 7.

المصدر: goal.com