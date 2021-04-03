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إيران تطالب بسحب استضافة ملحق أبطال آسيا من السعودية

الرياضة

إيران تطالب بسحب استضافة ملحق أبطال آسيا من السعودية
إيران تطالب بسحب استضافة ملحق أبطال آسيا من السعودية
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طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي رسميا بسحب استضافة مباراة ملحق دوري أبطال آسيا 2021 من السعودية.

وأحتج الاتحاد الإيراني في خطاب للآسيوي، أمس الجمعة، على إقامة مباراة الملحق بين نادي "فولاد" الإيراني و"العين" الإماراتي في الرياض، لداعي "عدم الاستقرار الأمني في هذا البلد"، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وكان الاتحاد الآسيوي قد منح السعودية، استضافة المجموعة الثالثة التي تشمل مباراة الملحق بين العين وفولاد، وستقام في 10 أبريل 2021.

واستند خطاب الاتحاد الإيراني في حيثياته إلى أن العاصمة السعودية الرياض تتعرض لهجمات صاروخية في الأونة الاخيرة، وأن نادي فولاد "يستشعر القلق من الوضع الأمني الذي تشهده الرياض".

المصدر: وكالة فارس

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