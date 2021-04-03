في مثل هذا اليوم.. رسم رونالدو هذه اللوحة الفنية (فيديو)

في مثل هذا اليوم من العام 2018، وفي لقاء ريال مدريد ومضيفه يوفنتوس في دوري الأبطال، حلق كريستيانو رونالدو في سماء تورينو ليسجل هدفا خرافيا جعل جماهير "اليوفي" تصفق له بحرارة.

وأحرز النجم البرتغالي خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه حينها ريال مدريد (3-0)، هدفين، أجملهما الهدف الثاني، بعدما ارتقى "الدون" لكرة عالية داخل منطقة جزاء نادي "اليوفي"، وسددها بضربة مقصية رائعة وجدت طريقها إلى شباك حارس "السيدة العجوز"، المخضرم جانلويجي بوفون.

ولم تقو جماهير يوفنتوس على تحمل جمال وروعة هذا الهدف، فوقفت بكل روح رياضية وصفقت احتراما وتقديرا لإبداع رونالدو.

والمثير أن جماهير الريال ربما تقول الآن في نفسها "ليت رونالدو لم يسجل ذلك الهدف"، فبسببه تولدت لدى إدارة "السيدة العجوز" رغبة جامحة في ضم النجم البرتغالي، وهو ما تحقق فعلا صيف العام 2018.

وكان هدف إدارة يوفنتوس من التعاقد مع "الدون"، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، هو قيادته فريق "السيدة العجوز"، للفوز بالكأس ذات الأذنين الغائب عن خزائن النادي منذ العام 1996، ولكن رغبة الفريق الإيطالي لم تتحقق حتى الآن، بل وودع في آخر موسمين المسابقة القارية مبكرا من الدور ثمن النهائي.

المصدر: RT