فيراتي يغيب عن موقعة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، غياب لاعبه الإيطالي ماركو فيراتي، عن مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال باريس سان جيرمان عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، إن فيراتي: "سيخضع للعزل الذاتي وسيتبع الإجراءات الصحية المناسبة"، كما تلقى النجم الإيطالي إصابة في الفخذ خلال التوقف الدولي.

ويخضع المصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا، أو أي أشخاص تظهر عليه أعراض المرض لفترة حجر صحي إلزامية لعشرة أيام.

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان مع ضيفه ليل، يوم السبت المقبل، في قمة مباريات الجولة 31 من الدوري الفرنسي، وبعد أربعة أيام من ذلك سيواجه مضيفه بايرن ميونخ.

المصدر: رويترز