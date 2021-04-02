بيكيه يكشف عن أقسى هزيمة تعرض لها خلال مسيرته الاحترافية

اعترف الإسباني جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة أن الهزيمة أمام ليفربول (0-4) في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، كانت مؤلمة أكثر من أي خسارة للفريق الكتالوني.

وفشل برشلونة في الحفاظ على تفوقه (3-0) في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، بهزيمته في ملعب "أنفيلد" برباعية نظيفة.

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وقال بيكيه في تصريحات لقناة "TV3 Nexes": "أنا لست من اللاعبين، الذين يدخلون غرفة تغيير الملابس ويرمون الأشياء للتعبير عن غضبهم. لكن الأفضلية التي أهدرناها بعد المباراة الأولى جعلتني أفعل ذلك بالضبط".

واعتبر بيكيه هزيمة برشلونة أمام ليفربول (0-4) هي الأقسى في مسيرته الاحترافية، بالرغم من تعرض الفريق الكتالوني لهزيمة أكبر في الموسم الماضي، أمام فريق بايرن ميونخ الألماني (2-8)، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأشار بيكيه إلى محاولته اللحاق بمواجهة ريال مدريد في "كلاسيكو" الذي سيجمعهما يوم 10 أبريل الجاري، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الليغا.

وقال بيكيه: "سأحاول اللعب ضد ريال مدريد. سأواصل العمل يوما بعد يوم. سأحاول أن أكون جاهزا في أقرب وقت ممكن".

ويغيب بيكيه عن برشلونة منذ بداية شهر مارس الماضي، بسبب إصابته بالتواء في الرباط الداخلي للركبة.

المصدر: وكالات