إيقاف نزال بسبب إصابة نادرة تحدث لأول مرة في تاريخ الفنون القتالية (فيديو)

تعرض الكندي خيتاج بليف لإصابة نادرة خلال نزاله أمام منافسه الأمريكي ديفين غوديل، الذي جمعهما أمس الخميس، في أمريكا، وذلك ضمن بطولة "Cage Fury" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية، عن بليف قوله: "أمسك الخصم بقفازتي، وانكسر إصبعي. لم يلاحظ الحكم ذلك. وعندما بدأ تبادل اللكمات، انكسر الإصبع بطريقة ما وانقطع. يبدو أنه بقي في القفاز".

وأضاف: "بعد الجولة الثانية، رأى الجميع أن الإصبع ليس في مكانه، وقرروا إيقاف النزال. تم نقلي على الفور إلى المستشفى، وقاموا بخياطة إصبعي وإعادته إلى مكانه. الآن سنفعل العلاج الطبيعي وإجراءات أخرى، وآمل أن يصبح كل شيء على ما يرام".

ونعتذر عن عرض الفيديو لفظاعة المشهد، ولكن لمن يريد مشاهدته وربما الاستفادة منه بشكل ما وخاصة من بين الرياضيين الذي يمارسون الفنون القتالية، فيمكن ذلك عبر الرابط التالي: إيقاف نزال بسبب إصابة مروعة تحدث لأول مرة في تاريخ الفنون القتالية.

يذكر أن خيتاج بليف يبلغ من العمر 37 عاما، ولد في جمهورية أوسيتيا الشمالية، قبل الهجرة إلى كندا، ومارس رياضة المصارعة الحرة، وحصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأمريكية لعام 2011، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية في لندن 2012، حيث احتل المركز العاشر في فئة الوزن ما دون 96 كغم.

المصدر: وكالة "تاس"