كلوب سعيد بتألق نجم ليفربول في التوقف الدولي

يؤمن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بأن تألق البرتغالي ديوغو جوتا وعدد آخر من لاعبي ليفربول مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي الأخير، سيعود بالنفع على الفريق في المرحلة المقبلة.

وسجل جوتا، ثلاثة أهداف في مباراتين مع المنتخب البرتغالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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وعما إذا كان تألق جوتا مع منتخب بلاده يمثل خبرا سارا لليفربول، قال كلوب في تصريحات أبرزها موقع "ليفربول"، عشية مواجهة أرسنال في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي المقررة غدا السبت: "ديوغو يعيش فترة جيدة. لقد كان متألقا قبل تعرضه للإصابة، وها هو يتألق مجددا. هذا أحد الأمور المفيدة القليلة في التوقف الدولي من وجهة نظر الأندية! شاكيري ظهر بمستوى جيد مع سويسرا، وسجل وصنع، وتياغو (ألكانتارا) أيضا قدم أداء جيدا في مشاركته مع المنتخب الإسباني في المباراة قبل الأخيرة".

وأضاف: "لقد عادوا وهم معنا الآن، والجيد في الأمر أنهم لم يتعرضوا لإصابات جديدة، وبعضهم تألق بشكل لافت. إسكتلندا لعبت مباريات جيدة، وويلز حققت مفاجأة بالفوز على التشيك، لذا كانت هناك أحداث مثيرة، وكنا نحن هنا نتدرب وننتظر عودة الدوليين. لقد عادوا الآن، والجميع سيتدربون بقوة".

ويحتل ليفربول حاليا المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة، ويتطلع للفوز على أرسنال للاقتراب من المركز الرابع، الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: liverpoolfc.com