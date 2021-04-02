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شاهد.. لاعب يحصل على بطاقة حمراء تاريخية في البرازيل

الرياضة

شاهد.. لاعب يحصل على بطاقة حمراء تاريخية في البرازيل
Copa do Nordeste @CopaDoNordeste
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شهدت كرة القدم البرازيلية، أمس الخميس، أسرع حالات الطرد في تاريخها، عندما طُرد اللاعب كايو ويلكر، بعد 17 ثانية من انطلاق مباراة فريقه بوتافوغو ضد تريزي.

وتدخل كايو ويلكر بخشونة في حق أحد لاعبي تريزي، بركله بقدمه على رأسه، بعد ثوان من انطلاق المباراة، ولم يتوان الحكم في إشهار البطاقة الحمراء في وجهه وطرده من الملعب، في الثانية 17.

وهذا أسرع طرد في تاريخ الكرة البرازيلية على الاطلاق.

وانتهت المباراة بفوز تريزي على بوتافوغو، بنتيجة 1-0.

المصدر: وكالات

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