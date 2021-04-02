دورتموند يحبط أحلام برشلونة وريال مدريد في التعاقد مع هالاند

فجرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل، أمس الخميس، بنشرها فيديو، لمينو رايولا، وكيل أعمال نجم بوروسيا دورتموند، إيرلينغ هالاند، ووالده، في مدينة برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من الزيارة، كان افتتاح المفاوضات مع رئيس برشلونة، خوان لابورتا، من أجل انتقال هالاند لصفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

#FCB 🔵🔴 #ExclusivaSPORT 🚨



💣 ¡El bombazo del mes y estamos a día 1!



🔥 Mino Raiola y el padre de Haaland, en Barcelona pic.twitter.com/mUmb7MX4wc — Diario SPORT (@sport) April 1, 2021

ومن جهتها، أكدت صحيفة "آس"، أن رايولا ووالد هالاند، توجها أيضا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للتفاوض مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

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ولم تتأخر إدارة نادي بوروسيا دورتموند في الرد على نبأ زيارة رايولا ووالد هالاند إلى برشلونة ومدريد، حيث قال المدير الرياضي للفريق، مايكل زورك: "تحدثت مع مينو رايولا وأخبرته بنوايانا بوضوح شديد".

وأضاف: "نحن نخطط لبقاء هالاند معنا لفترة طويلة، لا يجب التعليق على الشائعات بشكل مستمر، أراه في دورتموند لفترة طويلة جدا".

ويرتبط هالاند مع بوروسيا دورتموند بعقد يمتد حتى العام 2024، وفي حال رحيله، فإنه سيدر دخلا كبيرا على النادي الألماني، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا.

المصدر: .goal.com + "آس"