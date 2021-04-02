فيرنر.. أضاع فرصة هدف محقق في شباك مقدونيا الشمالية فنال جنسيتها! (صورة)

صبت جماهير المنتخب الألماني جام غضبها على المهاجم تيمو فيرنر، لإهداره فرصة محققة، ما أدى إلى سقوط "المانشافت" المدوي أمام مقدونيا الشمالية 1-2، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1-1، أتيحت لفيرنر فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم للـ"مانشافت"، في الدقيقة 79، حينما تلقى كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء، ليجد نفسه وجها لوجه مع حارس المرمى، لكنه عوض وضع الكرة في الشباك، سدد في الهواء لتمر الكرة من أمام المرمى بغرابة وتذهب إلى خارج الملعب.

TIMO WERNER, HOW DID YOU MISS?! 😱 pic.twitter.com/ACDf2yw26z — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021

وبعد 5 دقائق من تلك اللقطة، أحرز منتخب مقدونيا الشمالية الهدف الثاني والفوز، عن طريق إيليف إيلماس.

وبسبب تلك الفرصة الضائعة، سخرت صحيفة "فيسير" المقدونية الشمالية من المهاجم الألماني، بعدما نشرت صورة مزيفة له يظهر فيها وكأنه حصل على جواز سفر مقدوني، بعد حصوله على الجنسية المقدونية.

thesun.

وكان تاريخ إصدار الجواز المزيف، 31 مارس 2021، أي اليوم الذي أقيمت فيه مباراة ألمانيا ومقدونيا الشمالية، وتنتهي صلاحية الجواز بعد عشر سنوات.

ويعيش فيرنر، أسوأ فتراته مؤخرا، إذ سجل مع فريقه تشيلسي، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لماضية مقابل 48 مليون جنيه إسترليني، 10 أهداف فقط في 48 مباراة.

المصدر: ذا صن