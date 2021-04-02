إصابة بونوتشي بكورونا و3 من لاعبي يوفنتوس يخرقون القيود الصحية

أعلن يوفنتوس، إصابة مدافعه، ليوناردو بونوتشي، بفيروس كورونا، بعد عودته من المشاركة مع منتخب إيطاليا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، فيما خرق 3 من لاعبيه قيود مكافحة الجائحة.

وقال نادي "السيدة العجوز" في بيان، أمس الخميس، إن "بونوتشي خضع لاختبار كوفيد-19 وجاءت النتيجة إيجابية"، مضيفا أن اللاعب "يخضع للحجر في منزله".

ولفت حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم التسعة الماضية أيضا، إلى أن مدافعه التركي، ميريه ديميرال (23 عاما)، أصيب بالفيروس أثناء تواجده مع منتخب بلاده، وعاد إلى تورينو على متن رحلة طبية مصرح بها من قبل السلطات المختصة، ويلتزم حاليا الحجر الصحي في فندق النادي.

وسيغيب المدافعان عن مباراة "الديربي" أمام تورينو غدا السبت، ضمن المرحلة الـ29 من الدوري الإيطالي، علما بأن "يوفي" يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة مع مباراة أقل، ومتساويا مع أتالانتا، ومتأخرا بفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

وشهدت أروقة نادي يوفنتوس أزمة أخرى، أمس الخميس، بعدما تداولت الصحف الإيطالية قضية مداهمة الشرطة لفيلا اللاعب الأمريكي ويستون ماكيني، خلال حفل أقامه بحضور زميليه البرازيلي آرثور، والأرجنتيني باولو ديبالا، ما يشكل خرقا لقيود مكافحة فيروس كورونا في إيطاليا.

وأشار العديد من وسائل إعلام محلية، إلى أن الشرطة عمدت إلى تغريم اللاعبين الثلاثة والمشاركين في الحفل، بانتظار أن تتخذ إدارة نادي يوفنتوس إجراءات تأديبية بحقهم.

المصدر: وكالات