شاهد.. رد فعل بطل العالم للملاكمة سابقا على فوز نجله في أستراليا

تابع بطل العالم المطلق للملاكمة سابقا، قسطنطين تسزيو، في أستوديو القناة الرياضية "ماتش تي في" في العاصمة موسكو، نزال نجله تيم أمام متحديه الإيرلندي دينيس هوغان، في أستراليا.

وأجرى قسطنطين تسزيو اتصالا هاتفيا مع تيم مباشرة بعد فوزه على منافسه هوغان بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما يوم أمس الأربعاء، في مدينة نيوكاسل بولاية "نيوساوث ويلز" الأسترالية، بعد رمي زاوية الإيرلندي المنشفة، في إشارة إلى إيقاف المواجهة، وفوز الملاكم الأسترالي.

– Очень хочу, чтобы он выступил в России. В Екатеринбурге и в Москве.



Костя Цзю переживал за сына в студии Матч ТВ и рассказал о его дальнейших планах. pic.twitter.com/O0ux3eWp1a — Матч ТВ (@MatchTV) March 31, 2021

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وأشاد قسطنطين تسزيو، بطل العالم المطلق السابق، بأداء نجله في هذه المواجهة، مشيرا إلى أنه قام بكل ما اتفقا عليه خلال التدريبات، ولكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه هو إصابته بقطع في الحاجب بعد اصطدام بين الملاكمين على مستوى الرأس، كان من الممكن تجنبه.

وأعرب تسزيو الأب عن أمله في أن يخوض نجله نزالا في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية، مسقط رأسه.

وحقق تيم (26 عاما)، حامل حزامي "WBO Global" و"IBF Australasian" انتصاره الثامن على التوالي، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

المصدر: RT