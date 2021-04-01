الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر قرارات هامة خاصة بمختلف البطولات الأوروبية

اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا"، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لها عبر الفيديو، جملة من القرارات الهامة المتعلقة بمختلف البطولات الأوروبية للعبة.

وأعلن "اليويفا" عن السماح باستخدام ما يصل إلى خمسة تبديلات في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" الصيف القادم، وفي نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2021.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر موقعه الرسمي، إنه نظرا لأن أسباب قاعدة التبديلات الخمسة تظل سارية بسبب ازدحام المباريات في مختلف أنحاء أوروبا بعد انتشار فيروس كورونا، فإن القاعدة ستظل موجودة.

وأما بالنسبة لتصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، فمن المقرر استمرار هذه اللائحة بها من مارس 2021 وحتى شهر مارس 2022، بالإضافة لليورو ونهائيات دوري الأمم حتى مارس 2022.

وأما بالنسبة لحضور الجماهير منافسات اليورو، فقد استعرضت اللجنة التنفيذية قرارها الصادر في أكتوبر 2020 الذي يسمح بعودة المشجعين حتى 30% من السعة.

وبعد استطلاع آراء الأعضاء، استقرت اللجنة على أنه لم تعد هناك حاجة لمثل هذا الحد الأقصى، وأن القرار بشأن عدد المتفرجين يجب أن يقع تحت المسؤولية الحصرية للسلطات المحلية بكل دولة.

وبالتالي تم رفع حد الحضور الأقصى الذي تم فرضه بالملاعب الخضراء، مع حظر حضور المتفرجين تماما لمباريات كرة الصالات.

وأخيرا وافقت اللجنة التنفيذية، بالتعاون مع الممثلين بالأندية والمسابقات الأوروبية، بالإجماع، على الإطار الزمني الجديد لاتخاذ القرار الأخير بشأن شكل مسابقات الأندية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد 2024، مع اتخاذ القرار النهائي في 19 أبريل القادم.

المصدر: وكالات