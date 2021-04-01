فيرنر يضيع هدفا محققا بغرابة قبل سقوط ألمانيا المدوي أمام مقدونيا الشمالية (فيديو)

حقق منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة مدوية، أمس الأربعاء، بفوزه على مضيفه المنتخب الألماني 2-1، في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وتقدمت مقدونيا الشمالية في الدقيقة 45، بهدف حمل توقيع المخضرم، غوران بانديف، قبل أن يعدل إيلكاي غوندوغان، النتيجة لألمانيا من ركلة جزاء، في الدقيقة 63.

وبسط منتخب ألمانيا بعدها سيطرته على المباراة، وأتيحت لمهاجمه تيمو فيرنر، فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم للـ"مانشافت"، في الدقيقة 79، عندما تلقى كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء، ليجد نفسه وجها لوجه مع حارس المرمى، لكنه عوض وضع الكرة في الشباك، سدد في الهواء لتمر الكرة من أمام المرمى بغرابة وتذهب إلى خارج الملعب.

TIMO WERNER, HOW DID YOU MISS?! 😱 pic.twitter.com/ACDf2yw26z — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021

Timo Werner has been blundering chances all season. Add this one to the list. @DFB_Team#WorldCupQualifierspic.twitter.com/Q2VYozfCQj — Mo Hassanin (@MoHassSports) March 31, 2021

وعاقب منتخب مقدونيا الشمالية نضيره الألماني، لتضييعه هذه الفرصة السانحة، بتسجيله الهدف الثاني والفوز، في الدقيقة 85، عن طريق إيليف إيلماس.

North Macedonia lead Germany again!



Just look what it means to them 👏 pic.twitter.com/cv2bdP70NO — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2021

وبهذه الخسارة، تراجعت ألمانيا للمركز الثالث في المجموعة العاشرة بتوقفها عند 6 نقاط، لتتقدم عليها مقدونيا الشمالية نحو المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما تنفرد أرمينيا بصدارة المجموعة، بـ9 نقاط.

المصدر: ESPN FC + RT