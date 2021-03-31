شاهد.. كلب يتابع بحسرة مباراة بكرة القدم على جهاز "لابتوب"

نشر الحساب الرسمي لقناة "ماتش تي في" الرياضية الروسية، مقطع فيديو لكلب يتابع بحزن مباراة لكرة القدم على جهاز "لابتوب"، بين منتخبي روسيا والدنمارك ضمن بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ويظهر الكلب في الفيديو الذي نشره حساب قناة "ماتش تي في" وأرفقه بعبارة: "أيها الكلب كم نحن نفهمك... حتى الكلب حزين لخروج منتخبنا للشباب من اليورو!".

ونقلت قناة "ماتش تي في" مباراة المنتخب الروسي أمام نظيره الدنماركي اليوم الأربعاء، التي انتهت بخسارة الأول (0-3) وخروجه من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للشباب.

ووقع على ثلاثية الدنمارك كل من اللاعبين الدانمارك، جاكوب برون لارسن، وأنديرس دريير، وكارلو هولز، في الدقائق الـ(10، 11، و90) على الترتيب، في أستاد "Stadion Rohonci ut" بمدينة زومباثلي الهنغارية.

وتأهل المنتخب الدنماركي متصدرا المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط مع وصيفه الفرنسي برصيد 6 نقاط، إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

بينما اكتفى منتخب روسيا بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وودع البطولة رفقة نظيره الإيسلندي، متذيل المجموعة من دون نقاط.

المصدر: "matchtv.ru"