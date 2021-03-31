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الفراشة الروسية يفيموفا تنشر فيديو لمغامرة جديدة لها

الرياضة

الفراشة الروسية يفيموفا تنشر فيديو لمغامرة جديدة لها
instagram/pryanya93
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شاركت السباحة الروسية الشهيرة يوليا يفيموفا متابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، مغامرة جديدة خاضتها بقيادة الطائرة هذه المرة.

ونشرت يوليا يفيموفا مقطع فيديو وهي تقود الطائرة، معلقة عليه: "لم أجرّب قيادة الطائرة بعد، بالرغم من أنه كان هناك الكثير من الأشياء.. الكثير من المشاعر".

وتواصل يوليا يفيموفا نشر مقاطع فيديو وصور لها من فترة لأخرى لا تخلو من الإثارة عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

وتحمل يوليا يفيموفا البالغة 28 عاما الرقم القياسي لروسيا من حيث عدد الميداليات الذهبية، وتوجت ست مرات بلقب بطلة العالم.

المصدر: وكالات 

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