منتخب بيلاروس يتعرض لأكبر هزيمة في تاريخه (فيديو)

مني المنتخب البيلاروسي بهزيمة تاريخية على يد نظيره البلجيكي (8-0) في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل أهدف البلجيكيين "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين، ميشي باتشواي، و(د. 14) هانز فاناكن (د. 17 و89)، ولياندرو تروسارد (د. 38 و76)، وجيريمي دوكو (د. 42)، ودينيس برايت (د. 49)، وكريستيان بنتيكي (د. 70) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "دين دريف" في مدينة لوفين.

شريط أهداف هذه المباراة يبدأ من الدقيقة (15:18) وحتى الدقيقة (21:30).

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وتعرض المنتخب البيلاروسي بذلك لأكبر هزيمة في تاريخه، بعد الأولى أمام نظيره النمساوي (0-5)، وذلك ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2004".

ويحتل المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة الخامسة (E) برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق ثلاث نقاط على وصيفه التشيكي.

بينما يشغل المنتخب الويلزي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف أمام نظيره البيلاروسي، ومن ثم إستونيا في المركز الخامس الأخير من دون نقاط، بعد مباراتين لكل منها.

المصدر: RT