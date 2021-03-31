إيقاف حارس يوفنتوس بوفون بعد اتهامه بـ"سب الذات الإلهية"

قضت محكمة الاستئناف الاتحادية الإيطالية، أمس الثلاثاء، بإيقاف حارس مرمى يوفنتوس جيانلويجي بوفون، مباراة واحدة بتهمة "سب الذات الإلهية"، وسيغيب عن مواجهة تورينو يوم السبت المقبل.

وعوقب بوفون في بادئ الأمر بغرامة خمسة آلاف يورو، بسبب هذه المخالفة التي حدثت في مباراة بالدوري الإيطالي أمام بارما، في 19 ديسمبر من العام الماضي.

وطعن المدعي العام الاتحادي على العقوبة، لتقضي محكمة الاستئناف بتغليظها إلى الإيقاف مباراة واحدة.

وخاض بوفون (43 عاما)، خمس مباريات فقط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث يعتمد بطل إيطاليا على الحارس البولندي فويتشيخ تشيشني.

ويحتل يوفنتوس بقيادة المدرب أندريا بيرلو، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متأخرا بعشر نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، قبل 11 مباراة على النهاية، ويبدو أن "اليوفي" لن يتمكن من الفوز بلقبه العاشر على التوالي في المسابقة.

المصدر: رويترز