تشكيلة مانشستر سيتي في الموسم المقبل حال ضم هالاند وميسي وزكريا

من المنتظر أن يدخل نادي مانشستر سيتي سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة، بعد تأكد رحيل مهاجمه وهدافه التاريخي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مع نهاية الموسم الحالي.

وسجل أغويرو 257 هدفا في 384 مباراة على مدار 10 سنوات تألقه فيها مع الفريق السماوي، لكن بما أن كل الأشياء الجيدة في كرة القدم يجب أن تنتهي في يوم ما، فقد توصل المهاجم الأرجنتيني و"السيتي" إلى اتفاق يقضي برحيله مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

رحيل الهداف التاريخي لمانشستر سيتي سيحزن بكل تأكيد عشاق النادي السماوي، ولكن في الوقت نفسه، قد يطبق عليهم المثل القائل "رب ضارة نافعة"، في ظل تواتر أنباء عن خطط النادي لتعزيز خط هجومه بأسماء لامعة خلال فترة الانتقالات الصفية المقبلة.

ويرتبط مانشستر سيتي بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في يونيو المقبل، ومهاجم نادي بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينع هالاند، ولاعب وسط بوروسيا مونشنغلادباخ، الدولي السويسري دينيس زكريا.

ويستهدف مانشستر سيتي أيضا، التعاقد مع لاعب خط وسط نادي يوفنتوس، الدولي الفرنسي أدريان رابيو.

وفي هذا الصدد، وضعت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تشكيلة نارية لمانشستر سيتي في الموسم القادم، في حال نجاحه في ضم هالاند، وميسي، وزكريا، ورابيو.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

https://www.thesun.co.uk/

في حراسة المرمى: إيديرسون

في خط الدفاع: زينتشينكو، روبين دياس، لابورت، كانسيلو

في خط الوسط: زكريا، كيفين دي بروين، رابيو

في خط الهجوم: ميسي، هالاند، رحيم ستيرلينغ.

المصدر: "ذا صن"