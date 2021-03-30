ريال مدريد يخطط لبيع 8 لاعبين للتعاقد مع مبابي أو هالاند.. تعرف عليهم

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، بأن ريال مدريد يعتزم عرض 8 من لاعبيه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل توفير الأموال لإبرام صفقة من العيار الثقيل.

وقالت صحيفة "ABC"، إن ريال مدريد سيكون مجبرا على بيع عدد كبير من لاعبيه قبل أن يكون قادرا على عقد صفقة رائعة في الصيف المقبل، بهدف مستقبلي مدته عشر سنوات.

وأوضحت أن الريال يخطط للتعاقد مع واحد من الثنائي، نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، أو هداف بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينع هالاند.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الملكي بحاجة إلى 200 مليون يورو لشراء هالاند أو مبابي، ولكن قبل إتمام أي صفقة، سيتعين على "الميرينغي" بيع بعض من لاعبيه لتوفير المبلغ المطلوب.

وأضاف التقرير، أن إدارة ريال مدريد تفكر في طرح 8 لاعبين للبيع في الصيف المقبل، وهم غاريث بيل، وإيسكو، وألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز، وداني سيبايوس، وبورخا مايورال، ولوكا يوفيتش، ومارسيلو.

ولا يرغب مبابي (22 عاما) في البقاء عدة سنوات أخرى في باريس سان جيرمان، في ظل رفضه تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، وأمنيته هي أن ينتقل إلى ريال مدريد، حيث يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في العالم.

أما هالاند (20 عاما)، الذي سبق له وأن بعث بعدة رسائل مبطنة لمسؤولي ريال مدريد، للإشارة إلى رغبته بارتداء قميص "الميرينغي"، فيرتبط بعقد مع دورتموند يمتد حتى العام 2023.

وتزعم بعض التقارير، وجود شرط جزائي في عقده مع دورتموند بقيمة 75 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله قبل صيف 2022.

المصدر: وكالات