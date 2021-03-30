وفاة مدرب بطرسبورغ لكرة السلة أثناء قيادته الفريق أمام موسكو

توفي مدرب فريق "بطرسبورغ -1" لكرة السلة للسيدات، فيكتور كوروليوف، بشكل مفاجئ خلال قيادته فريقه أمام "موسكو -3"، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في الدوري الروسي.

وتوقفت المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي، في الدقيقة التاسعة، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم "بطرسبورغ -1"، بنتيجة 17-9، بعدما فقد كوروليوف وعيه وتوفي فجأة.

وبعد هذه الواقعة، تقرر إنهاء المباراة وإكمالها في وقت لاحق.

وأعرب اتحاد كرة السلة الروسي عن تعازيه لأسرة وأصدقاء كوروليوف، وكذلك لجميع موظفي المدرسة الرياضية في منطقة "كيروفسكي" في سان بطرسبورغ، حيث عمل كمدرب.

المصدر: matchtv.ru