صلاح يفصح عما فكر فيه عندما أوقعته قرعة دوري الأبطال في مواجهة الريال

كشف نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، عما فكر فيه، عندما أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، فريقه في مواجهة ريال مدريد.

وقال صلاح في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أول ما فكرت به بعد الوقوع ضد ريال مدريد في القرعة، هو كم سيكون رائعا تخطي هذا الدور".

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وأضاف: "لم أهتم بتفضيل مواجهة فريق عن آخر، نحن في ربع النهائي وكل الفرق على أعلى مستوى، ولم يشغلني مواجهة الريال في هذا الدور أو مرحلة لاحقة".

وأكمل صلاح الذي يحتفظ بذكريات سيئة مع ريال مدريد: "لم أنشغل بالمباراة النهائية في كييف عام 2018 (التي شهدت إصابة صلاح وخسارة ليفربول أمام الريال)، كل ما فكرت فيه هو الفوز والتأهل لنصف النهائي، ما سيحدث خلال مواجهة الفريقين العام الجاري لن يغير مما حدث في كييف".

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نادي ليفربول يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بينما ستقام مباراة الإياب في الـ14 من الشهر المقبل.

المصدر: "ماركا"