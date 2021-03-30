شبح بنزيما يطارد مدرب منتخب فرنسا حتى كازاخستان (فيديو)

تحول مهاجم نادي ريال مدريد، كريم بنزيما إلى كابوس يقض مضجع مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشان، إلى إشعار آخر.

وتعرض ديشامب لموقف مثير في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه كازاخستان في الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، والتي انتهت بفوز "الديوك" بهدفين دون رد.

وتفاجأ المدير الفني الفرنسي، عندما سأله أحد الصحفيين من كازاخستان عن سبب غياب بنزيما المتألق مع ريال مدريد عن تشكيلة منتخب "الديوك"، ليرد قائلا: "لا عن جد؟! حتى هنا (في كازاخستان) ؟!".

وأضاف المدرب الفرنسي مازحا: "أنا متأكد من أن أحدهم أرسلك إلى هنا لتطرح هذا السؤال! صحفيون فرنسيون (من أرسلك)؟".

وقاطع بعدها ديشامب المؤتمر الصحفي دون أن يجيب عن سؤال الصحفي الكازاخي.

واستبعد بنزيما عن منتخب فرنسا منذ العام 2015، بعد تورطه في قضية ابتزاز زميله في المنتخب ماثيو فالبوينا، بشريط جنسي، التي ما زال يجري التحقيق فيها حتى الآن.

لكن ومع تألق المهاجم صاحب الأصول الجزائرية مع ريال مدريد، تعالت أصوات الجماهير المطالبة بالعفو عنه واستدعائه للمنتخب مجددا.

المصدر:football.ua