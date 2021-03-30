بيل يبرر قرار اختياره العودة إلى ريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي

أكد غاريث بيل، خططه للعودة لريال مدريد الإسباني بعد انتهاء فترة إعارته إلى توتنهام هوتسبير، مقللا من التكهنات بشأن عدم احترام النادي الإنجليزي.

وأدهش الجناح الدولي الويلزي (31 عاما)، الكثيرين الأسبوع الماضي، حين استبعد أي فرصة للبقاء في ناديه اللندني لفترة أطول والذي عاد إليه في سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة.

واتهم بعض المشجعين بيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستغلال توتنهام لرفع لياقته في عام بطولة أوروبا بعد أن خرج من حسابات ريال مدريد الذي يرتبط معه بعقد حتى 2022.

وقال بيل من معسكر ويلز قبيل مواجهة جمهورية التشيك في تصفيات مونديال 2022، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء "من الناحية القانونية يجب أن أعود إلى ريال مدريد في الموسم المقبل بالتأكيد ولا أعتقد أنني قللت من احترام أحد فهذا ما يجب أن أفعله قانونيا".

وأضاف "ريال مدريد النادي الذي يمتلكني حتى الآن كما اتفقت مع توتنهام على إعارة حتى نهاية الموسم وبعدها سأعود وهذه هي الخطة حتى الآن.. سبب مغادرتي مدريد أنني أردت لعب مباريات والاستمتاع بكرة القدم وفي الصيف سأعود إلى الريال وبعدها سأجتمع مع وكيلي ونقرر".

وأشار بيل إلى أن الأولوية الآن لمساعدة ويلز في التأهل لكأس العالم وإنهاء الموسم بقوة مع توتنهام.

وأحرز بيل 10 أهداف في 25 مباراة في جميع المسابقات منذ إعارته إلى توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأظهر في الفترة الأخيرة لمحات من مستواه المعهود بعد أن تعثر بسبب ضعف اللياقة في البداية.

المصدر: رويترز