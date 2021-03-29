وزارة الرياضة السعودية تعلن عودة المشجعين "المحصنين" إلى الملاعب

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الاثنين، أنه سيسمح بحضور المشجعين "المحصنين" للمباريات بنسبة 40 بالمئة من السعة الاستيعابية للملاعب، اعتبارا من 17 مايو المقبل.

وذكرت الوزارة في بيانها، أنه سيتم دخول الجماهير بشكل استثنائي في مباراة المنتخب السعودي الأول وشقيقه الفلسطيني، غدا الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

السماح بحضور الجماهير (المحصّنين) في مباراة منتخبنا الوطني وفلسطين غداً الثلاثاء بنسبة 40% من سعة الملعب..

فيما ستكون عودة الجماهير للمباريات بذات النسبة اعتباراً من تاريخ 5 شوال 1442هـ، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية#خذ_الخطوة 🏟 🇸🇦 pic.twitter.com/8zE8f1673e — وزارة الرياضة (@gsaksa) March 29, 2021

وأكدت الوزارة أن "الدخول (إلى الملاعب) سيكون متاحا لمن يظهر باسم محصن (من فيروس كورونا) عبر تطبيق توكلنا، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامات وغيرها، على أن تتم متابعة تطبيق هذه الإجراءات إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في حال رصد أي مخالفات حيال ذلك".

المصدر: وزارة الرياضة السعودية