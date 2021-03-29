إنه صغير.. إنه لطيف وقد أوقف ميسي.. الجماهير تحتفي بكانتي (فيديو)

احتفلت بعض جماهير كرة القدم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة خاصة بعيد ميلاد نجم خط وسط منتخب فرنسا ونادي تشيلسي الإنجليزي، نغولو كانتي، الذي يكمل اليوم عامه الـ30.

وقامت هذه الجماهير، بإعادة نشر الأغنية الشهيرة، التي رددها لاعبو منتخب فرنسا على زميلهم كانتي، بعد أن نجح في إيقاف خطورة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة منتخبيهما ضمن منافسات دور الـ16 لمونديال روسيا 2018، وانتهت بخسارة منتخب "التانغو" أمام "الديوك" (3-4).

🎶 "N'golo Kante, N'golo Kante,

He's little, he's sweet, he stopped Leo Messi,

But we all know he's a cheater, N'golo Kante!" 🎶



Happy birthday to the man loved by fans and teammates alike! 😁pic.twitter.com/1NnDNRldjY — 90min (@90min_Football) March 29, 2021

وفي تلك المباراة الشهيرة، جال كانتي وصال خلف ميسي، وظل يرافقه كظله، واستطاع إيقافه في أكثر من هجمة.

وتقول كلمات الأغنية التي رددها لاعبو منتخب فرنسا أيضا بعد تتويجهم بلقب مونديال روسيا 2018 وخلال استقبالهم في قصر الإليزيه:

Happy Birthday to N’golo Kante who turns 30 today! pic.twitter.com/GpoKS33ouf — The Blues (@TheBlues___) March 29, 2021

نغولو كانتي، إنه قصير، إنه لطيف، لقد قام بإيقاف ليو ميسي!

جميعنا نعلم أنه مخادع صغير.. أوووووو نغولو كانتي!.

المصدر: مواقع التواصل