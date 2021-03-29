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ناد ألماني يملكه رجل أعمال أردني يحوز على المرتبة الأولى لأفضل شعار في العالم

الرياضة

ناد ألماني يملكه رجل أعمال أردني يحوز على المرتبة الأولى لأفضل شعار في العالم
Reuters
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ذكر موقع "fourfourtwo" المتخصص في الشؤون الرياضية أن نادي "1860 ميونخ" الألماني حاز على المرتبة الأولى في تصنيف خاص بأفضل شارات أندية كرة القدم.

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وأوضحت وكالة "عمون" الإخبارية أن نادي "1860 ميونخ" يملكه المستثمر الأردني حسن اسميك منذ عام 2011، حين أنقذه من الإفلاس.

ويعد هذا الفريق الألماني من الأندية العريقة، حيث توج بلقب البوندسليغا في عام 1966، وبكأس ألمانيا في عامي 1942 و1964.

ناد ألماني يملكه رجل أعمال أردني يحوز على المرتبة الأولى لأفضل شعار في العالم
fourfourtwo.com

ووصف الموقع المتخصص في الشؤون الرياضية نادي "1860 ميونخ"، بأنه "أحد الآباء المؤسسين للبوندسليغا، وقوة مهيمنة في الأيام الأولى من دوري الدرجة الأولى في ألمانيا".

ولفت أيضا إلى أن نادي "1860 ميونيخ مر منذ ذلك الحين بأوقات عصيبة"، مضيفا أنه "لا يعتبر دوري الدرجة الثالثة مكانا لفريق بمثل أصوله اللامعة، لكنه يظل أحد أكثر الأندية شهرة وتميزا على الإطلاق في الجنوب".

ووصف شعار النادي بأنه "لن يبدو في غير محله على زجاجة جعة أو سيارة قديمة الطراز. هو بسيط وأنيق".

المصدر: عنون + fourfourtwo

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