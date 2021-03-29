استقبال حافل للفريق الروسي للتزحلق على الجليد بعد تألقه في بطولة العالم (فيديو)

استقبل عشرات المشجعين بالورود والأعلام، في مطار "شيريميتيفو" في العاصمة موسكو أعضاء الفريق الروسي للتزحلق الفني على الجليد بعد تألقهم في بطولة العالم التي استضافتها ستوكهولم مؤخرا.

وأثناء خروج الأبطال الروس من المطار، رفعت الجماهير التي احتشدت لاستقبالهم، العلم الروسي ورددت النشيد الوطني، الذي لم يحظ الأبطال الروس الذين توجوا بالميداليات الذهبية في ستوكهولم بالاستماع إليه، على خلفية حرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسي لمدة عامين (من 17 ديسمبر 2020 حتى 16 ديسمبر 2022)، بدعوى "التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات".

وتوج الفريق الروسي بست ميداليات في بطولة العالم التي استضافتها ستوكهولم خلال الفترة بين 24 و28 مارس الجاري (3 ذهبيات، وفضية واحدة، وبرونزيتان).

المصدر: وكالات