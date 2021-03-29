كوريا الشمالية تنظم مسابقة رياضية كبيرة بمناسبة عيد ميلاد مؤسسها

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، إن البلاد ستشهد تنظيم مسابقة رياضية كبيرة في الشهر القادم، احتفالا بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها كيم إيل-سونغ.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه من المقرر أن تنطلق المسابقة الرياضية بين الرياضيين، والطلبة، والعاملين من كل إقليم، في الخامس من أبريل المقبل في بيونغ يانغ، وتستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر، احتفالا بالذكرى السنوية لعيد ميلاد جد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

ويعد عيد ميلاد المؤسس، أكبر عطلة وطنية في كوريا الشمالية، وتحتفل بيونغ يانغ به غالبا بعروض عسكرية ضخمة وغيرها من الأحداث الثقافية والرياضية.

وكانت كوريا الشمالية، تنظم الحدث الرياضي كل عام تقريبا منذ عام 2013، غير أنها لم تنظمه في عامي 2019 و2020، حيث يبدو أنه تم إلغاؤه في العام الماضي بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

ويقام هذا الحدث عادة في شهر أكتوبر بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الحاكم، بيد أنه تم تقديم إقامته هذا العام إلى أبريل.

ويقول بعض المراقبين، إن كوريا الشمالية ربما تنظر في تخفيف الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا في الوقت المناسب للاحتفال بالذكرى السنوية المقبلة لعيد ميلاد المؤسس، وسط مخاوف من أن الحرب طويلة الأمد ضد "كوفيد-1" قد تؤثر بشكل جدي على اقتصادها.

وتزعم كوريا الشمالية، أنها خالية من فيروس كورونا، لكنها فرضت قيودا صارمة على الحدود وقيدت التجمعات وحركة الناس لدرء كورونا.

المصدر: وكالة "يونهاب"