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إصابة صلاح بكسر في يده خلال تدريبات منتخب "الفراعنة" الأولمبي (صورة)

الرياضة

إصابة صلاح بكسر في يده خلال تدريبات منتخب
EFA/twitter
صورة من معسكر المنتخب المصري الأولمبي بكرة القدم
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تعرض عمر صلاح حارس مرمى المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم ونادي سموحة للإصابة بكسر في يده، أثناء تواجده بمعسكر "الفراعنة" المقام حاليا في القاهرة استعدادا لأولمبياد طوكيو.

ونشر صلاح البالغ 23 عاما عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" اليوم الأحد صورة له ويده اليمنى في الجبيرة، وأرفقها بالقول: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الحمد لله كسر في الإيد".

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وبدء المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم معسكره في العاصمة القاهرة في الـ21 من مارس الجاري تحضيرا للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو التي تم تأجيلها من الصيف الماضي إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن قرعة مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو ستقام في الـ21 من أبريل المقبل في مقر "الفيفا" بمدينة زيوريخ السويسرية.

المصدر: omarsalah28/instagram

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