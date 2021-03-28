تصفيات مونديال قطر.. إيطاليا تتغلب على بلغاريا بهدفين نظيفين في عقر دارها (فيديو)

حقق المنتخب الإيطالي فوزا ثمينا على مضيفه البلغاري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر.

وسجل هدفي إيطاليا أندريا بيلوتي من ركلة جزاء ومانويل لوكاتيللي في الدقيقتين 43 و82 على الترتيب.

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإيطالي رصيده في صدارة المجموعة الثالثة إلى 6 نقاط، فيما بقي المنتخب البلغاري من دون نقاط في المركز الخامس والأخير.

المصدر: RT