جنابري ينقذ "المانشافت" من مصيدة رومانيا في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

تغلب المنتخب الألماني على مضيفه الروماني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويدين "المانشافت" بالفضل في الفوز لنجمه سيرج جنابري الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ16 من عمر اللقاء.

رومانيا 0-1 ألمانيا

غنابري

pic.twitter.com/YYHvxZ57ca — منبر البايرن البديل (@nmedia_m) March 28, 2021

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة العاشرة متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب الأرميني الذي تغلب بدوره في مباراة ثانية على نظيره الآيسلندي بهدفين نظيفين.

المصدر: RT