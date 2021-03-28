بالفيديو.. إسبانيا تقلب الطاولة على جورجيا بهدف "صاروخي" في الوقت القاتل

قلب المنتخب الإسباني تأخره بهدف أمام مضيفه الجورجي إلى فوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وافتتح المنتخب الجورجي باب التسجيل عن طريق خفيشا كفاراتسخيليا في الدقيقة الـ44، وعادل للضيوف فيران توريس في الدقيقة الـ56.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل المنتخب الإسباني الهدف الثاني عن طريق داني أولمو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليحسم "الماتادور" المواجهة لمصلحته ويقلب الطاولة رأسا على عقب على مضيفه.

وأنهى المنتخب الجورجي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه ليفان شينغيليا لتدخله العنيف على الإسباني بيدري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما بقي رصيد جورجيا خاليا من النقاط في المركز الخامس والأخير.

• نهاية المباراة

جورجيا ١ | ٢ إسبانيا



هدف الفوز القاتل لداني أولمو د. ٩٣ 🔥



pic.twitter.com/L9BivIn00g — SARA 1  (@SARA1RMSA) March 28, 2021

Хвича забил Испании 😍😍😍



Благодаря голу Кварацхелии Грузия ведет после первого тайма 🇬🇪



📺 Не пропусти возможную сенсацию на Матч! Футбол 2:https://t.co/BxLgDvAFVRpic.twitter.com/C5PxWVG0ZF — Матч ТВ (@MatchTV) March 28, 2021

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المصدر: RT