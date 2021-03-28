بفارق 0.745 من الثانية عن الوصيف.. البريطاني هاميلتون يتوج بجائزة البحرين للفورمولا 1 (فيديو وصور)

فاز سائق مرسيدس لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بسباق البحرين في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد صراع مثير مع ماكس فرستابن في اللفات الأخيرة اليوم الأحد.

🏁 CLASSIFICATION: BAHRAIN 🏁



Here's how they finished after a tense and dramatic opening race of the 2021 F1 season 👀#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/R2bl8pEHHl — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

ومر الهولندي فرستابن سائق ريد بول، الذي انطلق من المقدمة، من هاميلتون قرب النهاية لكنه اضطر لإعادة الصدارة للسائق البريطاني بسبب خروجه عن مسار الحلبة في المنعطف الرابع وأنهى السباق متأخرا بفارق 0.745 من الثانية في المركز الثاني.

Joy for @LewisHamilton as he holds off a determined Max Verstappen to win in Bahrain 🏆



An epic start to the 2021 season! 👌#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/udSzTUjZ8i — Formula 1 (@F1) March 28, 2021

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واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس المركز الثالث.

المصدر: رويترز