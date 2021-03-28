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بفارق 0.745 من الثانية عن الوصيف.. البريطاني هاميلتون يتوج بجائزة البحرين للفورمولا 1 (فيديو وصور)

الرياضة

بفارق 0.745 من الثانية عن الوصيف.. البريطاني هاميلتون يتوج بجائزة البحرين للفورمولا 1 (فيديو وصور)
Reuters Lars Baron
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فاز سائق مرسيدس لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بسباق البحرين في افتتاح موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بعد صراع مثير مع ماكس فرستابن في اللفات الأخيرة اليوم الأحد.

ومر الهولندي فرستابن سائق ريد بول، الذي انطلق من المقدمة، من هاميلتون قرب النهاية لكنه اضطر لإعادة الصدارة للسائق البريطاني بسبب خروجه عن مسار الحلبة في المنعطف الرابع وأنهى السباق متأخرا بفارق 0.745 من الثانية في المركز الثاني.

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واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس المركز الثالث.

المصدر: رويترز

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