البريطاني ييتس يفوز بسباق كتالونيا للدراجات

فاز البريطاني أدم ييتس بسباق كتالونيا للدراجات الذي استمر أسبوعا كاملا في إسبانيا ليحصل فريقه إنيوس غريناديرز على المراكز الثلاثة الأولى في نهاية السباق.

واحتل ييتس الذي انضم للفريق البريطاني في وقت سابق من العام الحالي المركز الأول متقدما على زميليه الأسترالي ريتشي بورت وعلى الويلزي جيرينت توماس الذي سبق له التتويج بسباق فرنسا للدراجات.

Adam Yates: 'No one expected us to be 1-2-3 on the podium' at Volta a Catalunya https://t.co/f6qoOLYfSypic.twitter.com/wuBu9BjgdU — Cycling Weekly (@cyclingweekly) March 28, 2021

إقرأ المزيد

وبكل جدارة تفوق الثلاثي على الجميع في نهاية المرحلة السابعة والأخيرة اليوم الأحد والتي فاز بها البلجيكي توماس دي جينت.

واحتل البريطاني كريس فروم بطل سباق فرنسا أربع مرات سابقا المركز 81 في الترتيب العام.

المصدر:"رويترز"