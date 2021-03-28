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البريطاني ييتس يفوز بسباق كتالونيا للدراجات

الرياضة

البريطاني ييتس يفوز بسباق كتالونيا للدراجات
Reuters Adam Yates
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فاز البريطاني أدم ييتس بسباق كتالونيا للدراجات الذي استمر أسبوعا كاملا في إسبانيا ليحصل فريقه إنيوس غريناديرز على المراكز الثلاثة الأولى في نهاية السباق.

واحتل ييتس الذي انضم للفريق البريطاني في وقت سابق من العام الحالي المركز الأول متقدما على زميليه الأسترالي ريتشي بورت وعلى الويلزي جيرينت توماس الذي سبق له التتويج بسباق فرنسا للدراجات.

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وبكل جدارة تفوق الثلاثي على الجميع في نهاية المرحلة السابعة والأخيرة اليوم الأحد والتي فاز بها البلجيكي توماس دي جينت.

واحتل البريطاني كريس فروم بطل سباق فرنسا أربع مرات سابقا المركز 81 في الترتيب العام.

المصدر:"رويترز"

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