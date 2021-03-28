الروسي روبليف يتأهل إلى ثالث أدوار بطولة ميامي (فيديو)

تأهل الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثالث من بطولة ميامي الأمريكية لكرة المضرب، بعد تغلبه على الأمريكي تينيس ساندغرين بمجموعتين نظيفتين في الدور الثاني اليوم الأحد.

وحسم روبليف البالغ 23 عاما المباراة لمصلحته بسهولة بمجموعتين دون مقابل، بواقع 6-1 و6-2 خلال ساعة واحدة و10 دقائق.

Man on a mission 💪@AndreyRublev97 powers past Tennys Sandgren 6-1 6-2 to book his spot in round three at #MiamiOpen. pic.twitter.com/uAmUrC0V1Z — Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2021

وسيواجه روبليف في الدور المقبل للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 3.3 ملايين دولار، الهنغاري مارتون فوتشوفيتش الفائز بدوره على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-6 و6-7 و6-4.

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المصدر: rsport.ria.ru