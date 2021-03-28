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ناد عربي ينال لقب أفضل ناد إفريقي خلال العقد الأخير

الرياضة

ناد عربي ينال لقب أفضل ناد إفريقي خلال العقد الأخير
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
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أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFSH، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن أفضل 10 أندية إفريقية خلال العقد الأخير2011-2020.

وتصدر القائمة نادي الترجي التونسي للمرة الأولى في تاريخه، متقدما على الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي، اللذين حلا على التوالي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

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وانتزع الترجي، الذي يسير نحو التتويج بلقب الدوري التونسي للعام الخامس على التوالي والسابع في آخر عشرة أعوام، لقب أفضل فريق في إفريقيا من النادي الأهلي المصري الذي كان يحتل الصدارة في العشرية قبل الماضية (2001 - 2010).

وجاء الأهلي في المركز الثاني بعدما توج بدوره بثلاث نسخ لرابطة أبطال إفريقيا 2012 و2013 و2020 مع بلوغه الدور النهائي عامي 2017 و2018.

وأحرز النجم الساحلي التونسي المركز الثالث، فيما حل الزمالك المصري في المركز الرابع، بينما عاد المركز الخامس لتي بي مازيمبي الكونغولي.

واحتلت أندية الهلال السوداني والوداد المغربي والنادي الصفاقسي التونسي والمريخ السوداني والرجاء المغربي المراكز من 5 إلى 10.

المصدر: twitter/iffhs_media

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