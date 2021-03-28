بالفيديو.. مودريتش يغالب دموعه بعد تكريمه مع منتخب بلاده

كرم الاتحاد الكرواتي، لوكا مودريتش نجم المنتخب البلقاني وريال مدريد الإسباني، بعد أن بات أكثر اللاعبين مشاركة بتاريخ منتخب بلاده عقب الفوز على قبرص أمس السبت.

وفاجأ الاتحاد مودريتش بفيديو خاص له بعد أن وصل لوكا إلى 135 مباراة بقميص منتخب كرواتيا، متخطيا الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم الظهير الشهير داريو سيرنا.

وعند نهاية عرض الفيديو قام لاعبو المنتخب الكرواتي بالتصفيق بحرارة للاعب الفائز بكرة القدم الذهبية، ولم يستطع مودريتش البالغ 35 عاما إخفاء مشاعره وغالب دموعه في ردة فعل عاطفية تجاه تلك اللفتة التكريمية.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Familypic.twitter.com/YVLt1mxNsb — HNS (@HNS_CFF) March 27, 2021

🥂 With a retrospective movie containing messages from seven Club 💯 members, a cake, and gifts, HNS and #Croatia internationals have celebrated @lukamodric10 record-breaking 1⃣3⃣5⃣th cap. It's a privilege to have such a captain!#Family#LM135pic.twitter.com/TspIQrUlkg — HNS (@HNS_CFF) March 27, 2021

وخاض مودريتش 135 لقاء من ضمنها 3 بطولات كأس عالم و3 بطولات أمم أوروبا مسجلا 16 هدفا، منذ مشاركته الأولى مع منتخب كرواتيا عام 2006.

ووصل مودريتش إلى قمة تألقه مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 عندما ساهم بتأهل منتخب بلاده إلى نهائي البطولة قبل أن تخسر كرواتيا أمام فرنسا بنتيجة 4-2.

وحصد مودريتش على إثر مونديال 2018 على لقب أفضل لاعب في البطولة تلاه جائزة الكرة الذهبية.

وعادت كرواتيا في مشوارها بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم إلى المسار الصحيح ليلة السبت ضد قبرص، بفوزها 1-0 لتعويض خسارتها أمام سلوفينيا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحصدت كرواتيا نقاطها الثلاث الأولى بالتساوي مع سلوفينيا التي سقطت أمام مضيفتها روسيا 1-2 لتتصدر الأخيرة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوز أول على مالطا في الجولى الأولى.

المصدر: sportbible