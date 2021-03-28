كريم حسن شحاتة: مسؤول كبير أبلغ والدي بعودته لتدريب منتخب مصر (فيديو)

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة، إن المهندس أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أبلغ والده، حسن شحاتة، بالعودة لتدريب منتخب مصر الأول.

وأضاف شحاتة خلال تصريحات متلفزة: "مسؤول كبير..أبوريدة قام بالاتصال بوالدي وأبلغه بتولي تدريب منتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أغيري في سبتمبر من العام قبل الماضي، ولكن بعد ساعة ونصف فقط فوجئنا بالاعلان عن تولي حسام البدري المهمة".

وأكمل: "والدي حزين على مستوى منتخب مصر في المباريات الأخيرة".

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وأنهى تصريحاته مؤكدا أن مولودية الجزائر تقدم بعرض لحسن شحاتة من أجل تدريبه قبل شهور ماضية، كذلك كان لديه عرض آخر سعودي ولكنه غير مهتم بالعروض خارج مصر".

وحقق شحاتة ثلاثية تاريخية مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائيات كأس العالم 2010 مع منتخب الفراعنة.

المصدر: "صدى البلد"