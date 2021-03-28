الأهلي يشكو رمضان صبحي لـ"فيفا" ويوقع عقوبة مالية جديدة على كهربا

يعتزم نادي الأهلي المصري تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة المقبلة للحصول على حق رعاية رمضان صبحي الذي انتقل إلى صفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وصرح الإعلامي سيف زاهر، بأن الأهلي قرر خصم ثلثي مكافأة بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في قطر، لكل من اللاعبين محمود كهربا، وحسين الشحات، على خلفية أزمتهما في بطولة كأس العالم للأندية واختراقهما الإجراءات الاحترازية المطبقة في البطولة العالمية.

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وكان الأهلي وقع عقوبة على محمود كهربا، بتغريمه 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى استبعاده من المباريات لمدة شهر، وذلك بقرار من الجهاز الفني، ومن المقرر أن يعود لتدعيم صفوف الفريق عقب مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي الأربعاء المقبل إلى السودان لمواجهة المريخ السبت المقبل ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، فضلا عن أنه من المفترض أن يخضع كل من أيمن أشرف وحمدي فتحي لفحوصات طبية جديدة صباح اليوم الأحد.

المصدر: "المصري اليوم"