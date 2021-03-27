روسيا تتوج ببطولة العالم في الرقص الفني على الجليد (فيديو)

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توج الثنائي الروسي فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف بذهبية مسابقة الرقص الفني على الجليد، في بطولة العالم للتزحلق التي تستضيفها العاصمة السويدية ستوكهولم.

وأحرز الثنائي الروسي المركز الأول بعد جمعهما 221.17 نقطة في مجموع البرنامجين القصير (88.15 نقطة) والحر (133.02 نقطة).

وجاء الثنائي الأمريكي (ميديسون هابيل وزاكاري دونوهيو) في المركز الثاني برصيد 214.71 نقطة، فيما حصل الثنائي الكندي (بايبر غيليس وبول بواري) على برونزية المسابقة برصيد 214.35 نقطة.

Victoria Sinitsina/Nikita Katsalapov (FSR) have danced off with their first #WorldFigure title 🤩



Head to 🔗 https://t.co/NfRIfgBcre to re-live the beauty of the final event in Stockholm - the Ice Dance Free Skating #FigureSkatingpic.twitter.com/VgutvIxxxA — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 27, 2021

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وتستضيف العاصمة السويدية ستوكهولم بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد بين الـ24 والـ28 من مارس الجاري.

المصدر: rsport.ria.ru