كرواتيا تهزم قبرص في مباراة مودريتش القياسية (فيديو)

عوضت كرواتيا سقوطها أمام سلوفينيا في مستهل مشوارها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بفوزها على ضيفتها قبرص بهدف دون رد اليوم السبت.

وسجل ماريو باساليتش الهدف الوحيد في الدقيقة الـ40 من اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في مباراة أصبح خلالها قائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش أكثر اللاعبين تمثيلا لبلاده.

وخاض مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني مباراته الـ135 بقميص المنتخب الكرواتي لينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات الدولية متجاوزا إنجاز مواطنه داريو سيرنا (134).

135 - @lukamodric10 🇭🇷 has surpassed Darijo Srna to be the Croatian player to have played the most international games ever (135 matches). "Bog"@realmadriden#Hrvatskapic.twitter.com/o9qUcQqOQ3 — OptaJose (@OptaJose) March 27, 2021

وكانت كرواتيا وصيفة مونديال روسيا عام 2018، استهلت مشوارها بخسارة مفاجئة أمام مضيفتها سلوفينيا بهدف دون مقابل الأربعاء الماضي، قبل أن تحقق اليوم فوزها الأول في ست مباريات، واضعة حدا لسلسلة من أربع هزائم متتالية في المباريات الرسمية.

#CROCYP



تصفيات اوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022م | كرواتيا 1 × 0 قبرص | هدف اللقاء HD

- Follow me: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/tNB8MeSOoz — عز هنا (@zIQq4Ly8Wx) March 27, 2021

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وحصدت كرواتيا نقاطها الثلاث الأولى بالتساوي مع سلوفينيا التي سقطت أمام مضيفتها روسيا 1-2 لتتصدر الأخيرة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوز أول على مالطا في الجولى الأولى.

المصدر: أ ف ب